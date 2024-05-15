Eskişehir\'de Gece Seferleri Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Gençlerin seçim sürecinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'den talep ettiği kent içi toplu ulaşımda gece seferleri, bugün başladı. Başkan Ünlüce, "Gençlerimiz istedi, biz de gece seferlerini başlattık. Onların isteğini yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Eskişehir'in toplu ulaşımında bugün itibarıyla yeni bir döneme geçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ayşe Ünlüce, "Gençlerimizin seçim döneminde en büyük taleplerinden biri de gece ulaşımıydı. Eskişehir dinamik, gençlerin hareketli olduğu, sosyal yaşamı çok canlı bir şehir. Ben de bu konuda gençlere gereken çalışmanın yapılacağını ve isteklerinin yerine getirileceğini belirtmiştim. Çalışmalarımız tamamlandı ve 15 Mayıs gecesi itibariyle otobüs ve tramvaylarımızın gece seferleri başladı. Hayırlı olsun. Eskişehir 24 saat yaşayan bir şehir olarak bu aşamayla birlikte sosyal canlılığını korumaya devam edecek" diye konuştu.

Yeni düzenlemede vatandaşlar, Estram mobil uygulaması üzerinden otobüs ve tramvayları anlık olarak takip ederek, duraklarda bekleme sorunu yaşamayacak. Yeni uygulamayla gece çalışan araçların toplam sefer sayıları artırılarak hizmet ettikleri bölgeler genişletildi ve daha kapsamlı bir hizmet sunulması sağlandı. Böylece otobüs seferleri sabaha kadar aralıksız sürecek. Tramvaylarda ise gece 00.00'da başlayacak seferler 02.30'da tamamlanacak.

Güzergahlar ve detaylı bilgiler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'www.eskisehir.bel.tr' internet adresindeki "Duyurular" bölümünden incelenebilecek.