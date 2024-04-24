Eskişehir\'de Labada Bitkisi Toplayıp Satıyorlar

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Eskişehir'de Fatma Kartal isimli kadın, dere kenarlarında ve sulak çayırlarda topladığı ve yörede 'Labada' olarak bilinen bitkiyi toplayıp satıyor.

Su kenarlarında kendiliğinden yetişen ve çeşitli yemekleri yapılan bitki halk arasında 'Evelik' olarak da biliniyor. Pazarcı esnaf Fatma Kartal, doğada kendiliğinden yetişebilen labada için çok özel şartlar aramadığından sulak olan her yerde yetiştiğini, özellikle sulak çayırlarda, dere ve nehir kıyılarında büyüdüğünü belirtti. Kartal, günde bir çuvala yakın labada bitkisi topladığını ve onları demet yaparak 10 liraya pazarda sattığını söyledi. Fatma Kartal, ilkbahar aylarında ağustos ayına kadar yetişen bitkinin, genellikle salata ve sarma olarak kullanıldığını ifade etti. Aynı zamanda taze tüketilebildiği gibi kurutularak da çorbalarda kullanıldığını anlatan Kartal, labada bitkisini bilen vatandaşların tereddüt etmeden aldığını ve genellikle ileri yaşlı vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. - ESKİŞEHİR