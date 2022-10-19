Eskişehir haber! Çifteler toz ve çamurdan kurtuldu - Son Dakika
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Eskişehir haber! Çifteler toz ve çamurdan kurtuldu

19.10.2022 09:18
Eskişehir haber! Çifteler toz ve çamurdan kurtuldu

Eskişehir habere göre Çifteler ilçesinde yapılan asfalt ve kaldırım çalışmaları hakkında konuşan Başkan Kadir Bıyık, "Kendi görev süremizde ilçemizde bozuk yol kalmayacak.

Çifteler ilçesinde yapılan asfalt ve kaldırım çalışmaları hakkında konuşan Başkan Kadir Bıyık, "Kendi görev süremizde ilçemizde bozuk yol kalmayacak. Her tarafı sıcak asfalta kavuşturacağız" dedi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ilçede devam eden asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten yapılan projelerle yol çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Bıyık, kış aylarından önce çalışmaların büyük çoğunluğunu tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını da vurgulayan Bıyık, "Yıldırım Caddesi üzerinde anayol çalışması, sıcak asfalt ve kaldırım düzenlemelerimiz devam ediyor. Daha önce de farklı mahallerde çalışmalarımız oldu. Erbap Mahallemizde de yoktu, orayı da düzenledik. Toplamında 27 sokak ve 2 tane ana caddemizi yaptık. Kendi görev süremizde ilçemizde bozuk yol kalmayacak. Her tarafı sıcak asfalta kavuşturacağız. Onun için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Kıştan önce yollarımızın birçoğunu bitirmiş olacağız. Bizim vatandaşlarımız bu durumdan şikayetçiydi. Kadınlar, 'camı açamıyoruz, evimizin içerisine toz geliyor' diyordu. Bütçemiz ancak buna müsaade etti ve bundan sonra yapabildiğimiz kadar her tarafı tamamlayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kadir Bıyık, Çifteler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir haber! Çifteler toz ve çamurdan kurtuldu - Son Dakika

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