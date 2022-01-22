Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla ilçeyi beyaza bürüdü.
Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Cadde, sokak ve parkların kar tutmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Yağışın devam ettiği ilçede kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaşırken yolların kapanmadığı ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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