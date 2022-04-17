Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı

17.04.2022 22:22

Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde iki esnaf arasında elektrik malzemesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki esnaf arasında elektrik malzemesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi Büyük Cami Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik işi yaptığı olduğu öğrenilen A. U., giyim mağazası sahibi Y.A.'nın iş yerine gitti. Bu sırada ikili arasında giyim mağazasının elektrik lambalarının servise gönderilmesi ve servisten geri gelmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A. U. belinden çıkardığı silahıyla giyim mağazasının kapısının önünden iş yerine ateş etmeye başladı. Bu sırada mağazada çalışanlar araya girmeye çalışsa da iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y. A. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Çalışanların gözleri önünde yaşanılan olan olay sonrası bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandığı öğrenilen Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise giyim mağazasında incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı yerde ise polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.

Olaya karışan A.U'nun emniyette devam eden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı
Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı
Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı
Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı
Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı
Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı

YORUMLAR
500
D-100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı D-100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
22:06 Ukrayna'dan müzakerelerle ilgili uyarı geldi: "Mariupol kırmızı çizgi olabilir"
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
20:26 BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur
20:12 Valerien Ismael, maç günü yaptığı antrenman hakkında konuştu: Bütün gün otelde bekleyemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 22:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement