ESOGÜ\'de Yeni Restoran Açıldı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi bünyesindeki Turkuaz Restoran, Meşelik Yerleşkesinde bulunan ESOGÜ Otel'de hizmete açıldı.

Açılışta konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan tesisi ESOGÜ'ye kazandırmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek açılışın hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Çolak ayrıca, restoranın üniversite topluluğuna sosyal bir buluşma alanı kazandıracağını ve hem ESOGÜ öğrencilerinin hem de personelin uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceği bir mekan olacağını sözlerine ekledi. Açılışın ardından davetlilere restoranın sunduğu özel tatlar ikram edildi. Modern tasarımı ve geniş menüsüyle dikkat çeken Turkuaz Restoran, hem üniversite mensuplarına hem de dışarıdan gelen misafirlere kaliteli ve konforlu bir yemek deneyimi sunmayı hedefliyor. Restoranın menüsünde geleneksel Türk mutfağının seçkin lezzetleri yer alıyor. Günlük taze ürünlerle hazırlanan yemekler, hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde sunuluyor. Ayrıca geniş oturma kapasitesi ve ferah atmosferiyle Turkuaz Restoran sadece yemek yemek için değil, sosyal etkinlikler ve keyifli buluşmalar için de ideal bir mekan olmayı amaçlıyor. Turkuaz Restoran haftanın her günü hizmet verecek.

ESOGÜ Otel'de gerçekleşen Turkuaz Restoran açılışına Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Y. Murat Bulut, Genel Sekreter Harun Yoldaş, Genel Sekreter Yardımcısı Nurullah Karakaş, ESOGÜ Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Barış Demirci ve diğer yöneticiler ile akademik ve idari personel katıldı. - ESKİŞEHİR