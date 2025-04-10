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ESOGÜ Eğitim şehitlerini andı

ESOGÜ Eğitim şehitlerini andı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde yaşanan elim olay sonucu hayatlarını kaybeden eğitim şehitleri Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri M.

10.04.2025 13:55
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde yaşanan elim olay sonucu hayatlarını kaybeden eğitim şehitleri Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri M. Fatih Özmutlu, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği anma etkinliğiyle anıldı.

ESOGÜ Yönetimi ile akademik ve idari personel ve eğitim şehitlerinin yakınlarının katıldığı etkinliğin açılışında konuşan ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, acılarının ilk günkü gibi taze, özlemlerinin büyük olduğunu belirterek eğitim şehitlerini sevgi ve saygıyla anarken, bir daha asla böyle kara bir gün yaşanmaması temennisiyle eğitim şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine baş sağlığı dilediler.

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner'in konuşmacı olduğu "Güçlü Aile, Güçlü Eğitim" başlıklı konferansa geçildi. Konferansın ardından Eğitim Fakültesi önünde ve ESOGÜ Camii önünde lokma dağıtımı yapılırken, ESOGÜ Camii'nde öğle namazı öncesinde eğitim şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kültür, Yerel, Son Dakika

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