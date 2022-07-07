ESOGÜ Hastanesi'nde oryantasyon eğitimi verildi - Son Dakika
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ESOGÜ Hastanesi'nde oryantasyon eğitimi verildi

07.07.2022 10:39
ESOGÜ Hastanesi'nde oryantasyon eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, göreve yeni başlayan personeller için oryantasyon eğitimleri düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, göreve yeni başlayan personeller için oryantasyon eğitimleri düzenlendi.

Gerçekleştirilen oryantasyon eğitimleri çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Halime Küçük ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları Reşat Doğru, Murat Çetin ve İlker Şen tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği", Hastane Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp "Kurum Kültürü", Çevre Denetim Birim Sorumlusu Fatma Övenler "Atık Yönetimi", Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Ceyda Alıcıoğlu, Pınar Ayman ve Derya Uçar "Enfeksiyon Kontrol Önlemleri", Eğitim ve Gelişim Birimi Hemşiresi Özlem Musluk "Anne Sütü - Emzirme Farkındalık ve Bebek Dostu Hastane ile Numune Transferinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar", Eğitim ve Gelişim Birimi Hemşiresi Özlem Kersu "Yüksek Manyetik Alan ve Bu Alanlara Girişte Uyulması Gereken Kurallar" ve Hemşire Ezgi Çakır ise "Kan ve Kan Ürünlerinin Transferinde Dikkat Edilecek Noktalar" konularında eğitimler verdi. Eğitimlerin genelinde, hastaneden hizmet alan grubu oluşturan hastalar ve hasta yakınlarına gösterilmesi gereken sabır, hoşgörü ve güler yüzün önemi vurgulandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Hastanesi'nde oryantasyon eğitimi verildi - Son Dakika

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