ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'e iade ziyaret yaptı - Son Dakika
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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'e iade ziyaret yaptı

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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel\'e iade ziyaret yaptı
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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e iadeiziyarette bulundu. Görüşmede karşılıklı ziyaretlerin ve kurumsal iletişimin önemine dikkat çekilirken üniversiteler arası iş birliği imkanları görüşüldü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e iadeiziyarette bulundu. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir ile ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan da yer aldı.

Görüşmede karşılıklı ziyaretlerin ve kurumsal iletişimin yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki önemine dikkat çekildi. Ziyaret kapsamında üniversiteler arasındaki ilişkiler ve yükseköğretim alanındaki iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yürüttükleri çalışmaların yanı sıra akademik birikim ve deneyim paylaşımının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Prof. Dr. Gümüşsoy da misafirperverliği dolayısıyla Rektör Adıgüzel'e teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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