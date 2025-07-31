ETÜ BAP Koordinatörlüğünde Görev Değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü'nde görev değişimi gerçekleştirildi.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü'nde görev değişimi töreni düzenlendi.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez'in katılımlarıyla rektörlük makamında gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz, BAP Koordinatörlüğü görevini Prof. Dr. Hikmet Çiçek'e devretti.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, görev süresi boyunca Koordinatörlük bünyesinde gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz'e teşekkür ederek, Prof. Dr. Hikmet Çiçek'e yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM
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