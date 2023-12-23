 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ETÜ, Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

ETÜ, Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Gürcistan'daki Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ve Gürcistan Üniversitesi ile eğitim-öğretim konuları ve akademisyen hareketliliğini içeren bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında öğrenci ve akademisyen hareketliliği, bilimsel toplantılar, ortak araştırma komisyonları, akademik yayınlar ve Yabancı Öğrenci Sınavları gibi konularda iş birliği yapılacak.

ETÜ, Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
23.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:10
Abone Ol

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yurt dışındaki paydaşlarıyla iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek komşu ülke Gürcistan'da bulunan Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ve Gürcistan Üniversitesi ile eğitim-öğretim konuları ve akademisyen hareketliliğini içeren bir protokole imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında kurumlar arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliği başta olmak üzere bilimsel toplantılar, ortak araştırma komisyonları, akademik yayınlar, üniversitelerin ilgili ülkede tanıtımı ve Yabancı Öğrenci Sınavları'nın (YÖS) gerçekleştirilmesi konularında mutabakata varıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "2023 yılında yurt dışında pek çok temasta bulunarak önemli iş birliklerine imza attık. Bu tip iş birlikleri yalnızca bilimsel anlamda değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için oldukça faydalı oluyor. Bu vesileyle protokolün imzalanmasında yoğun mesai harcayan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü'müz Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Alan hocamıza ve temasta bulunduğumuz üniversitelerin değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gürcistan, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ, Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: ETÜ, Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement