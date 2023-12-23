ETÜ, Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Gürcistan Üniversitesi ve Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yurt dışındaki paydaşlarıyla iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek komşu ülke Gürcistan'da bulunan Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ve Gürcistan Üniversitesi ile eğitim-öğretim konuları ve akademisyen hareketliliğini içeren bir protokole imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında kurumlar arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliği başta olmak üzere bilimsel toplantılar, ortak araştırma komisyonları, akademik yayınlar, üniversitelerin ilgili ülkede tanıtımı ve Yabancı Öğrenci Sınavları'nın (YÖS) gerçekleştirilmesi konularında mutabakata varıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "2023 yılında yurt dışında pek çok temasta bulunarak önemli iş birliklerine imza attık. Bu tip iş birlikleri yalnızca bilimsel anlamda değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için oldukça faydalı oluyor. Bu vesileyle protokolün imzalanmasında yoğun mesai harcayan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü'müz Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Alan hocamıza ve temasta bulunduğumuz üniversitelerin değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM