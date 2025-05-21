ETÜ'ye Başarı Belgesi Takdimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ETÜ'ye Başarı Belgesi Takdimi

ETÜ\'ye Başarı Belgesi Takdimi

Erzurum Teknik Üniversitesi, Palandöken Ekonomi Forumu'nda görev alanlara başarı belgesi verdi.

21.05.2025 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) paydaşı olduğu Palandöken Ekonomi Forumu'nda görev alan ETÜ mensuplarına ve öğrencilerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" ana temasıyla 26-27 Nisan tarihlerinde 27 farklı ülkeden 40 konuşmacının katıldığı; dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik eşitsizlikler gibi küresel gündemin öncelikli başlıklarının ele alındığı Palandöken Ekonomi Forumu'nun başarıyla düzenlemesinde önemli rol oynayan ETÜ mensupları ve öğrencileri için başarı belgesi takdim programı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, akademisyenler ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Çiftçi: "Erzurum, Büyük Organizasyonları Başarıyla Gerçekleştiriyor"

Programda konuşan Vali Çiftçi, Erzurum'un özellikle 2025 yılında ev sahipliği yaptığı büyük ölçekli organizasyonlarla önemli bir atılım içinde olduğunu ve Palandöken Ekonomi Forumu'nun bu çabanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek: "2025 yılında hem Ekonomik İş birliği Teşkilatı Turizm Başkenti hem de Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanını taşıyan şehrimiz, önemli organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 26 Nisan tarihinde üç büyük etkinliği bir arada gerçekleştirdik. Palandöken Ekonomi Forumu, Kariyer Fuarı ve Turizm Başkenti etkinliklerinin açılışı. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın katılımıyla düzenlenen bu programlar ilimiz için tarihi nitelikteydi. Şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sunan bu büyük organizasyonların başarısı, ancak kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu. Bu vesileyle Rektör hocalarımıza, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Çakmak: "Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz"

Palandöken Ekonomi Forumu'nda gösterilen üstün gayret ve örnek dayanışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise: "Palandöken Ekonomi Forumu'nun başarıyla gerçekleşmesinde en büyük paylardan biri başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan olmak üzere yaklaşık 30 kişiden oluşan ve gece gündüz demeden çalışan ekibimize ait. Tabii etkinlik süresince büyük bir özveriyle katkı sunan öğrencilerimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Farklı bölümlerden gönüllü olarak görev alan bu genç arkadaşlarımız, havaalanından otellere, panel salonlarından protokol alanlarına kadar her yerde misafirlerimize destek oldular. Programından ardından ziyaretimize gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, gençlerinizin güler yüzlü, sabırlı ve yardımsever tutumlarından dolayı özellikle teşekkür etmeye geldiğini ifade etti. Bu teşekkür sadece şahsıma değil, tüm ETÜ Ailesine edilmiş bir teşekkürdür. Bu vesileyle programda görev alan tüm personelimize ve öğrencilerimize şahsım adına da gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve Rektör Çakmak, Palandöken Ekonomi Forumu'nda görev alan personeli ve öğrencileri tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ'ye Başarı Belgesi Takdimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
Cedi Osman’ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan’da olay oldu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu
Volkan Konak için “Sahnede geberdi“ diyen müftü Kocaeli’ye vaiz olarak atandı Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı
Eurovision’da İsrail’in ikinci olmasına tepki yağdı Ülkeler kazan kaldırdı Eurovision'da İsrail'in ikinci olmasına tepki yağdı! Ülkeler kazan kaldırdı
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira
Piyasada sahte altın alarmı Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım

09:55
Banka müdürünün sır ölümü Hakkındaki iddialar vahim
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
17:59
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
15:00
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi Cenazede herkes maske taktı
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
14:56
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
14:55
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
14:44
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
14:34
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
14:23
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti
Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 10:10:38. #7.13#
SON DAKİKA: ETÜ'ye Başarı Belgesi Takdimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.