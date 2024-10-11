ETÜ, YÖK Raporu'nda 4 Alanda İlk 20'de - Son Dakika
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ETÜ, YÖK Raporu'nda 4 Alanda İlk 20'de

ETÜ, YÖK Raporu\'nda 4 Alanda İlk 20\'de

Erzurum Teknik Üniversitesi, YÖK raporunda araştırma ve yayın alanında üst sıralarda yer aldı.

11.10.2024 15:23
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda 4 alanda ilk 20 ye girmeyi başardı.

YÖK'ün 2019 yılından beri üniversitelerin Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Sürdürülebilirlik ile Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlıkları altında yürütmekte olduğu faaliyetleri değerlendirmek amacıyla belirli kriterleri esas alarak açıkladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun bu yıl 6.'sı yayımlandı.

ETÜ Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın kategorisinde yer alan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 0,637'lik skorla 5. sırada yer alırken, Üniversite Sektör İş Birliği ile yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 1,95'lik skorla 19. sıranın sahibi oldu. Endeksli yayınların atıf alma oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 79,51'lik puanıyla 20. sırada olan ETÜ, faydalanılan TÜBİTAK bursu sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında ise istikrarlı gelişim gösteren 2. Üniversite oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Finans, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ, YÖK Raporu'nda 4 Alanda İlk 20'de - Son Dakika

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