Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü

16.05.2022 20:49

Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.

Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 82'inci gününde devam ederken, İtalya'da 41 ülkenin katıldığı Eurovision 2022'de birinci olan Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra Ukrayna'ya döndü. Sınırda kahramanlar gibi karşılanan sanatçılar, yarışmada birinciliği kazandıkları şarkıyı söyleyerek mini konser verdi.

Bu yıl 66'ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kalush Orchestra, Stefania şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016'da Eurovision'da birincilik elde etmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Ülkelerinden savaş nedeniyle ayrılan Ukraynalılar güvenli bölgelere geri dönüyor Son dakika haberi: Ülkelerinden savaş nedeniyle ayrılan Ukraynalılar güvenli bölgelere geri dönüyor Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin açıklama: 'Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor' Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin açıklama: 'Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor'

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü - Son Dakika


Son Dakika
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:12:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement