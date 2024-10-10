Evciler\'de Şap Aşılama Kampanyası

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı başlatılan aşılama kampanyası devam ediyor.

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından "2024 Yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası" çerçevesinde Akyarma köyünde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmanın ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şap hastalığına önlem amaçlı aşılama çalışmalarımız devam edecektir. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan sloganıyla çalışmalarımız sürmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR