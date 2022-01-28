Evinde rahatsızlanıp mahsur kalan kadını büyükşehir belediyesi kurtardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı evinde rahatsızlanan kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Afşin ilçesinin Büyüktatlı Mahallesi Alıçlı Obası'nda yaşayan 63 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Hatice Arı'nın kalp krizi şüphesiyle rahatsızlandığı ve yolların kardan dolayı kapalı olduğu ihbarı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, hasta vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş makineleri ile kırsal bölgenin yolunun açılması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, hastayı mahsur kaldığı evinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ