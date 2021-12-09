Üye Girişi
"Eylül Bebekler" ile engeller ortadan kalkacak - Son Dakika

"Eylül Bebekler" ile engeller ortadan kalkacak

09.12.2021 14:52
"Eylül Bebekler" ile engeller ortadan kalkacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen Eylül Bebekler'in tanıtımı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen Eylül Bebekler'in tanıtımı yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projeyi ulusal ölçekte düşündüklerini ifade ederek, "Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan evlatlarımızın sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ), özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek, engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile ürettiği "Eylül Bebekler"in tanıtımı 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan çocukların sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek ve durumları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Ulusala yayılması planlanan projeyle; işitme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, görme yetersizliği, down sendromu, albinizm, marfan sendromu ve dwarfism sendromuna da dikkat çekilecek. Eylül Bebekler Lansman Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, proje ile ulusal düzeyde öncü bir girişim başlatmak istediklerini söyledi. Toplantıda ayrıca, 29 yıldır İzmir'e ve ülkeye yüksekokul olarak hizmet veren, gelecek yıldan itibaren yoluna fakülte olarak devam edecek DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

"Ulusal düzeyde öncü bir girişimi ve iş birliğini başlatmayı arzuluyoruz"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin engelsiz toplum ve üniversite anlayışına uygun olarak kamusal sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Engellilik kavramına ilişkin yanlış fikirlerin önlenmesi ve ön yargıların küçük yaşta giderilmesi amacı ile temel eğitim düzeyinde yeni bir projeyi başlatmaya karar verdik. Böylece Eylül Bebek fikri ortaya çıktı. Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan evlatlarımızın özel gereksinimlerinden dolayı sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin ismi kurtuluş mücadelemizden geldiği ve bu engelleri aşmanın da ciddi bir gayret gerektirdiği için bebeklerimize 'Eylül' ismini verdik. Her bebeği, hocalarımızın gözetiminde mevcut engel durumunu tanımlayacak şekilde oluşturduk. Bu çalışmanın önemini de önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaşmayı; bu konuda ulusal düzeyde öncü bir girişimi ve iş birliğini başlatmayı arzuluyoruz. Bu kapsamda, bebeklerimizin öykü kitaplarını basmayı, bebeklerimizin ve kitapların bakanlık okullarına gönderilmesini, proje kapsamına dahil olan okullardaki öğretmenlerimize etkileşimli kitap okuma uygulaması eğitiminin verilmesini, küçük yaştaki öğrencilerin özel gereksinim durumlarına ilişkin farkındalıklarının arttırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Rektör Hotar, DEÜ'nün konuyla her zaman ilgi fikrinin ve girişiminin olacağını belirtirken, basın mensuplarından gelen önerileri de dikkate alacaklarının altını çizdi.

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Toplantıda ayrıca, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülteye dönüştürülen DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile ilgili bilgiler de veren Rektör Hotar, "Ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde yüksekokulumuzun fakülte olarak yoluna devam etmesi gerekiyordu. YÖK'e başvurumuzun ardından 19 Kasım 2021'de DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu. Fakültemiz bu alanda Türkiye'nin üçüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi oldu. 600'e yakın öğrencimiz, 2 bine yakın mezunumuzla yıllardır ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımıza hizmet veriyor, şifa dağıtıyoruz. Özellikle engelli bireylerimize yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Seneye fakülte olarak hizmet verecek okulumuzun mekanda erişimde YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak Ödülü de bulunuyor. Yüksekokulumuzun fakülteye dönüşmesinde ve herhangi bir şey talep ettiğimizde her zaman bizlere destek olan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Basın lansmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları'ndan gelen minik öğrencilerin Eylül Bebekler ile tanıştırılması ile son buldu. - İZMİR

Eylül Bebekler ile engeller ortadan kalkacak
Eylül Bebekler ile engeller ortadan kalkacak
Eylül Bebekler ile engeller ortadan kalkacak
Eylül Bebekler ile engeller ortadan kalkacak
Eylül Bebekler ile engeller ortadan kalkacak

Dokuz Eylül Üniversitesi, Rehabilitasyon, Nükhet Hotar, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Eylül Bebekler' ile engeller ortadan kalkacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu 15:17 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor 15:15 Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? 14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Misafir dizisi bu akşam final yapıyor         
15:15
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak         
10:44
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: "Eylül Bebekler" ile engeller ortadan kalkacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement