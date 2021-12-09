"Eylül Bebekler" ile engeller ortadan kalkacak - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen Eylül Bebekler'in tanıtımı yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projeyi ulusal ölçekte düşündüklerini ifade ederek, "Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan evlatlarımızın sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ), özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek, engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile ürettiği "Eylül Bebekler"in tanıtımı 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan çocukların sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek ve durumları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Ulusala yayılması planlanan projeyle; işitme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, görme yetersizliği, down sendromu, albinizm, marfan sendromu ve dwarfism sendromuna da dikkat çekilecek. Eylül Bebekler Lansman Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, proje ile ulusal düzeyde öncü bir girişim başlatmak istediklerini söyledi. Toplantıda ayrıca, 29 yıldır İzmir'e ve ülkeye yüksekokul olarak hizmet veren, gelecek yıldan itibaren yoluna fakülte olarak devam edecek DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

"Ulusal düzeyde öncü bir girişimi ve iş birliğini başlatmayı arzuluyoruz"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin engelsiz toplum ve üniversite anlayışına uygun olarak kamusal sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Engellilik kavramına ilişkin yanlış fikirlerin önlenmesi ve ön yargıların küçük yaşta giderilmesi amacı ile temel eğitim düzeyinde yeni bir projeyi başlatmaya karar verdik. Böylece Eylül Bebek fikri ortaya çıktı. Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan evlatlarımızın özel gereksinimlerinden dolayı sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin ismi kurtuluş mücadelemizden geldiği ve bu engelleri aşmanın da ciddi bir gayret gerektirdiği için bebeklerimize 'Eylül' ismini verdik. Her bebeği, hocalarımızın gözetiminde mevcut engel durumunu tanımlayacak şekilde oluşturduk. Bu çalışmanın önemini de önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaşmayı; bu konuda ulusal düzeyde öncü bir girişimi ve iş birliğini başlatmayı arzuluyoruz. Bu kapsamda, bebeklerimizin öykü kitaplarını basmayı, bebeklerimizin ve kitapların bakanlık okullarına gönderilmesini, proje kapsamına dahil olan okullardaki öğretmenlerimize etkileşimli kitap okuma uygulaması eğitiminin verilmesini, küçük yaştaki öğrencilerin özel gereksinim durumlarına ilişkin farkındalıklarının arttırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Rektör Hotar, DEÜ'nün konuyla her zaman ilgi fikrinin ve girişiminin olacağını belirtirken, basın mensuplarından gelen önerileri de dikkate alacaklarının altını çizdi.

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Toplantıda ayrıca, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülteye dönüştürülen DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile ilgili bilgiler de veren Rektör Hotar, "Ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde yüksekokulumuzun fakülte olarak yoluna devam etmesi gerekiyordu. YÖK'e başvurumuzun ardından 19 Kasım 2021'de DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu. Fakültemiz bu alanda Türkiye'nin üçüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi oldu. 600'e yakın öğrencimiz, 2 bine yakın mezunumuzla yıllardır ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımıza hizmet veriyor, şifa dağıtıyoruz. Özellikle engelli bireylerimize yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Seneye fakülte olarak hizmet verecek okulumuzun mekanda erişimde YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak Ödülü de bulunuyor. Yüksekokulumuzun fakülteye dönüşmesinde ve herhangi bir şey talep ettiğimizde her zaman bizlere destek olan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Basın lansmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları'ndan gelen minik öğrencilerin Eylül Bebekler ile tanıştırılması ile son buldu. - İZMİR