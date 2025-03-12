Ezbere Şiir Yarışması Sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar arası "Ezbere şiir okuma yarışması" tamamlandı.

İlçe Müftüsü Sabri Erçek başkanlığındaki komisyonun değerlendirmesi sonucunda Besni İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nesrin Bilal 1'inci, Besni İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Rana Şahin 2'inci oldu.

İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri, okullarında düzenlenen programda takdim edildi. - ADIYAMAN