Fabrikada Duygusal Evlilik Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fabrikada Duygusal Evlilik Teklifi

Fabrikada Duygusal Evlilik Teklifi

Yasin Özboyacı, nişanlısına fabrikasında sürpriz evlilik teklifi yaparak duygusal anlar yaşattı.

11.02.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta nişanlısının çalıştığı fabrikada evlilik teklifi yapan Yasin Özboyacı, çalışanları ve kız arkadaşını duygusal anlarla şaşırttı.

Zile ilçesinde yaşayan Sevgi Şencan ve Yasin Özboyacı, kısa bir süre önce nişanlanarak mutluluklarını pekiştirmişti. Özboyacı, nişanlısına evlenme teklifi yapmayı düşünürken, klasik yöntemlerin dışında farklı bir yol izlemeye karar verdi. Sevgi Şencan'ın çalıştığı tekstil fabrikasının patronlarından izin alan Yasin Özboyacı, hazırladığı pankartla fabrikaya girdi. Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Seni Yazdım" eşliğinde nişanlısının yanına giden Özboyacı, Şencan'ı ve mesai arkadaşlarını büyük bir sürprizle karşıladı. Fabrikada çalışanlar, Özboyacı'nın nişanlısına evlenme teklifini yaparken yaşanan duygusal anları büyük bir heyecan içinde izlediler. Şencan, mesai arkadaşlarının önünde evlenme teklifini kabul ederken, çiftin mutluluğuna alkışlarla destek veren çalışanlar bu özel anı cep telefonlarıyla kaydetti.

"Nişanlımı görünce önce korktum"

Nişanlısını çalışma saatleri içerisinde fabrikada görünce önce korktuğunu söyleyen Sevgi Şencan; "Açıkçası ben böyle bir şey beklemiyordum. Nişanlımı orada görünce önce korktum. Aniden çok sevindim. Mutluluktan arkadaşlarımla beraber ağladık" dedi.

"Gerçekten sürpriz olsun istedim"

Klasik evlilik teklifi etmek istemediği için böyle bir sürprizi düşündüğünü söyleyen Yasin Özboyacı; "Günümüzde evlilik teklifleri artık klasikleşti gibi geldi. Genelde kafe ve restoranlarda evlilik teklifi ediyorlar. Ben de nişanlımın iş yerine gideyim. Hem çalıştığı ortamı göreyim hem de sürpriz olsun istedim. Tam işte çalışırken böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Arkadaşlarla birden girdik. Aniden oldu" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Evlilik, Magazin, Yerel, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fabrikada Duygusal Evlilik Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 ’’Ölümümüzden o sorumludur’’ paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu ''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 7 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
15:03 Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
14:54 Trump’tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar Trump'tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar
14:52 Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik
14:50 Aralarındaki yaş farkı 31 Genç kızdan ’’Zorla evlendirildi’’ diyenlere videolu yanıt Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt
14:49 Sri Lanka’da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı
14:48 İngiltere’de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı
14:36 Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:59:47. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrikada Duygusal Evlilik Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.