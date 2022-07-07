Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi - Son Dakika
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Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi

07.07.2022 14:24
Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı'na giriş-çıkışların ücretsiz olduğunu duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı'na giriş-çıkışların ücretsiz olduğunu duyurdu.

Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yün binlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ağırlamaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan uygulamanın 12 Ağustos Salı günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, bayram boyunca tüm giriş-çıkışların ücretsiz yapılacağını söyledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı'na beklediklerini kaydetti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi - Son Dakika

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