Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yün binlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ağırlamaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan uygulamanın 12 Ağustos Salı günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, bayram boyunca tüm giriş-çıkışların ücretsiz yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi - Son Dakika

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