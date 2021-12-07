Faruk Yaman'ın acı günü - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Münire Pelik, toprağa verildi.
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın kayınvalidesi 77 yaşındaki Münire Pelik, hayatını kaybetti. Merhume Pelik, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman, gazeteciler ve merhumenin yakınları katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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