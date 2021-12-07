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Faruk Yaman'ın acı günü - Son Dakika

Faruk Yaman'ın acı günü

07.12.2021 14:03
Faruk Yaman'ın acı günü

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Münire Pelik, toprağa verildi.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Münire Pelik, toprağa verildi.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın kayınvalidesi 77 yaşındaki Münire Pelik, hayatını kaybetti. Merhume Pelik, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman, gazeteciler ve merhumenin yakınları katıldı. - KAYSERİ

Faruk Yaman'ın acı günü
Faruk Yaman'ın acı günü
Faruk Yaman'ın acı günü
Faruk Yaman'ın acı günü

Melikgazi Belediyesi, Faruk Yaman, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Faruk Yaman'ın acı günü - Son Dakika


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