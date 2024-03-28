Fatih Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. 5 bin vatandaşın katıldığı iftar programda konuşan Fatih belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bundan 10 gün önce İçişleri Bakanımız Fatih'te son üç yıldır suç oranlarında düşüş yaşandığını açıkladı. 2019 yılına göre, 2023 yılında yüzde 24 oranında suçta azalma var" dedi.
Ramazan ayının ilk gününden itibaren farklı mahallelerde iftar programı düzenleyen Fatih Belediyesi, bu kez de Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda vatandaşları ağırladı. Düzenlenen iftar programında 5 bin kişi aynı sofrada orucunu açarken, Ramazan'ın huzurunu bir arada yaşandı. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftara, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.
"5 yıldır bizde eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk"
İftar programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Her kesimden insan, bütün kardeşlerimizle bir sofrada toplanmış olduk. Ramazanın ruhuna uygun sofra kuruldu. Rabbim bereketinden faydalanmayı hepimize nasip etsin. 5 yıl önce göreve geldik. Burada belediye başkanı olarak seçildik. 5 yıldır bizde eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. 5 yıl boyunca Fatihimiz de ne yapabiliriz diye düşündük. Eser üretmekte ciddi gayretlerimiz oldu. Sadece bu 5 yılda, 13 tane kütüphane açtık. 11 spor tesisi, 13 kültür sanat mekanı, yaklaşık 16 tane kadınlarımızın eğitim aldıkları birimler açıldı. Bundan 10 gün önce İçişleri Bakanımız Fatih'teki suç oranları rakamlarını açıkladı. İlk defa Fatih'te son üç yıldır suç oranlarında düşüşler yaşanıyor. 2019 yılına göre, 2023 yılında yüzde 24 oranında suçta azalma var" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Fatih Belediyesi 5 Bin Kişilik İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?