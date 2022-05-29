Fatih Sultan Mehmet Han kabri başında anıldı - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Han kabri başında anıldı

29.05.2022 15:42
Fatih Sultan Mehmet Han kabri başında anıldı

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzu fetihle bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun muzaffer askerinin, hepsinin ruhları şad olsun" dedi.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilen türbe ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs'ın İstanbul'un bayramı olduğunu söyleyerek, "Kutlu fethin 569. sene-i devriyesindeyiz. Dünyada eşi benzeri olmayan güzel, emsalsiz şehri, İstanbul'umuzu fetihle bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun muzaffer askerinin, hepsinin ruhları şad olsun diyoruz. Mekanları cennet, dereceleri ali olsun diyoruz. Allah onların şefaatini yaşayan bizlerin üzerinden eksik etmesin diyoruz. Biz her 29 Mayıs'ta tıpkı bizden öncekiler gibi, biz de ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han'ı bugün öğle namazını müteakip, türbesinde ziyaret ettik. Hatimler, Kur'an'lar hediye eyledik, Fatiha'lar gönderdik bütün hemşehrilerimiz adına. Allah kabul eylesin. Bugünle müsemma olsun diye, hep öyle anılsın diye bir ilk başlatıyoruz. Biliyorsunuz, şehrimizde 13 Millet Bahçenin yanı sıra, onlarla beraber Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ni de, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin bugün saat 16.00'da ilk fidanını toprakla buluşturacağız" dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 5 milyon 36 bin metrekare olduğunu belirten Yerlikaya, "Bugün saat 16.00'da törenlerle, dualarla, niyazlarla fidanlar ekilecek. Ne kadar fidan ekilecek biliyor musunuz? 145 bin 300 fidan dikilecek. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız çok büyük gayret gösterdi. Tabi her zaman İstanbul'umuza özel önem, destek ve himmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu vesileyle şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. 1 yıl içerisinde ilk etap açılacak ve gerçekten bittiği zaman da Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz mükemmel bir hizmet ve eser olacak. Aynı zamanda yarınlarımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize bir nefes olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin fidanlarının da dikilmesi, o da şimdiden hayırlı olsun. 16.00'da hemşehrilerimizle buluşmak üzere diyoruz, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılış tarihini açıkladı Açıklaması Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılış tarihini açıkladı Açıklaması
Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Atatürk Havalimanı, İstanbul, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Sultan Mehmet Han kabri başında anıldı - Son Dakika


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