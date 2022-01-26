Fatsa'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezi ile kırsalda 52 personel ve 32 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak kar yağışının olumsuz etkilerini hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fatsa şehir merkezinde kar nedeniyle kapalı yol bulunmazken, 2 küreme ve tuzlama aracı, 8 iş makinesi ile 3 tane elle tuzlama ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 70 santimetreye kadar kırsal mahallelerde ise kapalı ana yol bulunmazken, 19 iş makinesi ve 3 tuzlama aracı karla mücadele çalışmasına kırsal bölgelerin ara yollarında devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Bolaman havzasında 35, Elekçi havzasında ise 42 mahalle olmak üzere toplam 77 kırsal mahallenin bulunduğunu belirtti. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kibar, "Ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak çalışmalarını yürüttü. Tüm şehri etkisi altına almasına rağmen özellikle yüksek kesimlerde evlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımızın, yol açma çalışmalarımızla evlerine güven içerisinde ulaşmalarını sağladık. Gece, gündüz demeden fedakarca görev yapan belediye ekiplerimiz, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece-gündüz canla ve başla çalışmasına devam etmektedir. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederim" dedi. - ORDU