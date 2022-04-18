Fatsa'da solistler geçidi - Son Dakika
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Fatsa'da solistler geçidi

18.04.2022 10:16
Fatsa'da solistler geçidi

Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı etkinliklerle Ramazan coşkusu bir başka yaşanıyor.

Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı etkinliklerle Ramazan coşkusu bir başka yaşanıyor.

Fatsa Belediye Konservatuarı Şefi Avni Kaysal öncülüğünde "Türk Halk Müziği Sultanlar Geçidi" müzikseverlerden tam not aldı. Sanatçıların seslendirdikleri eserler, sanatseverlerden büyük beğeni aldı. Türk halk müziği konserine Fatsalı müzikseverler çok yoğun ilgi gösterdi. Konserde solo sanatçılar Mutlu Özel, Semra Abalı, Hava Özkelle, Yüksel Kaytaz, Hüseyin Dutkan, Zekai Kışan, Seyhan Baran, Tevfik Taş, Asuman Şirin, Tülay Çamaş ve Kevser Karamustafaoğlu isimlerinden oluştu. Konserin sonunda Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Cevat Erbil, Şef Avni Kaysal'a çiçek takdiminde bulundu.

Sanat yanı ağır olan bir konser tercih ettik

Koro Şefi Avni Kaysal konserin sonunda yaptığı açıklamada, "Fatsa Belediyemiz Konservatuarının konseriydi. Herkesin memnun olduğunu yüzlerinden gördüm. Ben değerli Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a da ayrıca teşekkür ediyorum çünkü bu tür etkinliklere oldukça destek veriyor, fazlası ile destek verdi gerçekten çok memnunum, herkes de çok memnun. Bu konuda güzel bir konser olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Ramazan gününde bu kadar ilgi beklemiyorduk ama gördüm ki oturmaya yer kalmadı hatta ayakta takip eden dinleyenlerimiz de oldukça fazlaydı. Ramazan olması dolayısıyla da çok eğlenceli bir konser değil de biraz sanat yani ağır olan bir konser vermeyi tercih ettim" dedi. - ORDU

Fatsa'da solistler geçidi
Fatsa'da solistler geçidi
Fatsa'da solistler geçidi
Fatsa'da solistler geçidi
Fatsa'da solistler geçidi

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Fatsa Belediyesi, Türk Halk Müziği, Konser, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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