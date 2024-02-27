Fethiye\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

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Muğla'nın Fethiye İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katılımı ile 'Seçim Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katılımı ile 'Seçim Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, seçimlerin adil, şeffaf ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için alınacak önlemler ele alınırken, kullanılan elektronik sistemlerin güvenliği ve bütünlüğü konusunda görüşmeler yapıldı. Yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte, potansiyel güvenlik zafiyetlerinin nasıl ele alınacağı ve önlemlerin neler olabileceği masaya yatırıldı. Ayrıca seçmenlerin seçim süreci hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi de önemli bir konu olarak görüşüldü. Seçmenlerin oy kullanma sürecini doğru bir şekilde anlamaları ve güvenli bir şekilde oy kullanmaları için çeşitli eğitim programları ve bilgilendirme faaliyetleri planlandı. Seçim sürecinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak için gözlemci ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, seçim gözlemcileri ve denetçilerinin eğitimi ve koordinasyonu konusunda adımlar atılması kararlaştırıldı. - MUĞLA