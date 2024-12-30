Fındık Bahçesini Süsleyerek Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Fındık Bahçesini Süsleyerek Tepki Gösterdi

Ordulu çiftçi, çam ağacı süsleyenlere ve düşük fındık fiyatlarına tepki olarak bahçesini süsledi.

30.12.2024 19:32
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'Müslüman çam ağacı süslemez' deyip, fındık bahçesini süsledi

Ordulu çiftçi, yeni yıl için çam ağacı süsleyenlere ve fındık fiyatlarına bahçesini süsleyerek tepki gösterdi

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Hikmet Ayba, hem yeni yıl için çam ağacı süsleyenlere, hem de fındık fiyatlarına tepki göstermek adına fındık bahçesini süsledi.

Korgan ilçesinin Dip Mahallesi'nde yaşayan Ayba, yeni yıl için süslenen çam ağaçları ile fındık fiyatlarına tepki çekmek adına Karadeniz usulü bir yöneteme başvurdu. Kendisine ait fındık bahçesini Türk bayrağı renkleri olan kırmızı ve beyaz ile süsleyen Ayba, "Müslüman çam ağacı süslemez, Ordulu fındık ağacı süsler" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Bir kilo fındık ile bir çam ağacının süslenmediğini ifade eden Ayba, "İyisi ve kötüsüyle 2024 yılını geride bıraktık. Yılbaşı yaklaşırken vatandaş çam ağaçlarını süslüyor. Hiçbir Müslüman çam ağacı süslemez, benim gibi kendi bahçesini süsler. Bir kilo fındık bir çam ağacı süslüyor. Biz de bir çam ağacını, bir kilogram fındık parasına alamıyoruz. 2025 yılında fındık fiyatlarının daha iyi olmasını istiyoruz. Devletimiz kahverengi kokarca ile mücadele ediyor ama ne yazık ki 2 ayaklı kokarcalar, 4 ayaklı kokarcaların üzerine çıktı. Bu sene manavlar üreticinin fındığını bedava fiyatına aldı. Yetkililerimizden buna çözüm bulunmasını istiyorum. Üreticilerimiz mağdur oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fındık Bahçesini Süsleyerek Tepki Gösterdi - Son Dakika

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