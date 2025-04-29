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Fındık Rekoltesi Düşüyor

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Akçakoca'da fındık rekoltesi bu yıl 400-450 bin ton bekleniyor, fiyatlar 300 TL'yi geçebilir.

29.04.2025 15:14
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Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) – Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, fındıkta geçen sene rekoltenin 700 bin ton olduğunu ancak bu sene 400 - 450 bin ton arası rekolte beklediklerini belirterek, "Önümüzdeki sezon için fındığın 300 TL olması muhtemeldir, 300 TL'yi de geçebilir. 8-10 dolar arasında fındık fiyatının dolaşacağını öngörüyoruz" dedi.

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, Ziraat Odası olarak mart ayının başından beri fındık bahçelerinde olduklarını belirterek, bahçelerde durumu gözlemlediklerini ve 500-600 rakımın üstündeki 11 köyde çok şiddetli don yanıkları tespit ettiklerini söyledi.

İlçede yaklaşık 40 bin ton fındık olduğunu ifade eden Mutioğlu, "Geçtiğimiz yılda büyük alıcılar, burada bağlantılı olduğu fındık tüccarlarına 10-11 numara ile kullandırıp randıman kayıpları olmuştu. Şu an o tüccarların kullandığı o elek çiftçinin elinde, üretici fiyatı kendi belirleyecek. Fındığını emanete vermediği sürece 8-10 dolar rakamlarını görmemiz hayal değil. Fındık fiyatımız 200-215 TL civarında, 205-210 TL'ye de alırım diyen fındık tüccarları var. Önümüzdeki sezon için fındığın 300 TL olması muhtemeldir, 300 TL'yi de geçebilir. 8-10 dolar arasında fındık fiyatının dolaşacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Fındık rekoltesi 400-450 bin ton arasında bekliyor"

Mutioğlu, Türkiye genelindeki rekolte araştırmalarına göre, 400-450 bin ton civarı fındık beklediklerini belirterek, "Geçen sene 700 bin tondu, bu sene 400-450 bin ton arası rekolte bekliyoruz. Ayrıca şöyle bir durumumuz var; kuraklık ve kokarca zararı hariç, bunları da koyarsak 350- 400 bin ton arası fındık bekliyoruz. Geçen sene maliyetimizin aynı şekilde fındık alımı gerçekleşti, maliyetimiz neyse o paradan fındık satıldı, o paranın daha altında da fındık satıldı. 130 liraydı 105 - 110 liraya da fındığımızı sattık. Yüzde 50'nin üzerinde fındık 110 TL civarında satıldı" diye konuştu.

"Fındık üreticisinin zararına Devlet sahip çıkmalı"

Çiftçilerin zararlarının karşılanması hakkında da bilgi veren Mutioğlu "Bizim aldığımız bilgilere göre TARSİM'i olmayıp ÇKS'si olan çiftçilerimizin ilçe tarım ve il tarım müdürlüklerine başvuru yapıp ihbarda bulunması ve bunlar üzerinde çalışma yapılıp, çiftçinin ne kadar masraf ettiği ne kadar zararı olduğu ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Hatta eksplerler, TARSİM'İ olmayan ve ÇKS'si olan, don zararı gören vatandaşlarımızın arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladılar. Devletimizden, bakanlığımızdan ricamız ciddi bir destek vermesidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Akçakoca, Ekonomi, Finans, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Rekoltesi Düşüyor - Son Dakika

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