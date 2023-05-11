Partide eğlendiği görüntüleri ülkede infial yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor

İnce'nin ardından o da mı adaylıktan çekiliyor? Sinan Oğan canlı yayında çok net konuştu

Finlandiya'da 2019'da başbakanlık koltuğuna oturan ve ülke tarihindeki en genç başbakan olan Sanna Marin 3 yıldır evli olduğu Markus Raikkonen ile birlikte boşanma davası açtıklarını bildirdi.

ORTAK AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Marin ve Raikkonen'in sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, "19 yıllık birlikteliğimiz ve güzel kızımız için minnettarız" ifadelerini kullandılar. Sanna Marin ve Markus Raikkonen 2020 yılında pandemi döneminde evlenmişlerdi.

DANS VİDEOSU İLE GÜNDEM YARATMIŞTI

Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de ön planda olan Sanna Marin, geçtiğimiz yıl bir partide çekilen ve servis edilen dans videoları ile dünya gündemine oturmuştu. Marin, tepkilerin ardından uyuşturucu testi yaptırıp sonucu da kamuoyu ile paylaşmıştı.