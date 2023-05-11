Partide eğlendiği görüntüleri ülkede infial yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Partide eğlendiği görüntüleri ülkede infial yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor

11.05.2023 11:40

Finlandiya'da en genç başbakan olarak tarihe adını yazdıran Sanna Marin, 3 yıldır evli olduğu Markus Raikkonen'den ayrılıyor. Ortak açıklamayla boşanma kararı aldıklarını duyuran Marin, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan parti görüntüleri ile uzun süre gündemden düşmemişti.

Finlandiya'da 2019'da başbakanlık koltuğuna oturan ve ülke tarihindeki en genç başbakan olan Sanna Marin 3 yıldır evli olduğu Markus Raikkonen ile birlikte boşanma davası açtıklarını bildirdi.

ORTAK AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Marin ve Raikkonen'in sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, "19 yıllık birlikteliğimiz ve güzel kızımız için minnettarız" ifadelerini kullandılar. Sanna Marin ve Markus Raikkonen 2020 yılında pandemi döneminde evlenmişlerdi.

Finlandiya'nın görev süresi dolan Başbakanı Sanna Marin boşanıyor

DANS VİDEOSU İLE GÜNDEM YARATMIŞTI

Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de ön planda olan Sanna Marin, geçtiğimiz yıl bir partide çekilen ve servis edilen dans videoları ile dünya gündemine oturmuştu. Marin, tepkilerin ardından uyuşturucu testi yaptırıp sonucu da kamuoyu ile paylaşmıştı.

Finlandiya'nın görev süresi dolan Başbakanı Sanna Marin boşanıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Abdurrahman Genzileli: Yapma be bacım Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500

Sanna Marin, Finlandiya, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Partide eğlendiği görüntüleri ülkede infial yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Madonna, dünya turnesine hazırlanıyor
10:40 Kılıçdaroğlu hakkında sahte broşür dağıtırken CHP'li ilçe başkanına yakalandılar
10:10 Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı
10:03 Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı! Tarihi fırsat kıl payıyla kaçtı
09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz
09:56 Kilolu haliyle dikkat çeken Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bulunan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
09:37 Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddialarıyla ilgili yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli
09:32 60 milyon euroluk çılgın gelir! 3 futbolcu, Galatasaray'ı ihya edecek
09:18 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel ve toprak kaymalarında 438 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 10:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Partide eğlendiği görüntüleri ülkede infial yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement