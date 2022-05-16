Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Tekirdağ'daki spor tesisine verildi - Son Dakika
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Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Tekirdağ'daki spor tesisine verildi

16.05.2022 17:30
Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Tekirdağ'daki spor tesisine verildi

Ege Üniversitesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Tekirdağ'daki spor tesisine verildi.

Ege Üniversitesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Tekirdağ'daki spor tesisine verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen spor tesisine, Ege Üniversitesine çıkan olaylarda PKK terör örgütü üyesi bir öğrenci tarafından bıçaklanarak şehit edilen Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı verildi.

Atatürk Mahallesi'nde hizmete giren tesisin açılış törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ev sahipliği yaparken, törende Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri katıldı.

Yüksel: "42 spor tesisi kazandırdık"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tesisin Süleymanpaşa Belediyesinin öz kaynakları kullanılarak ve kendi personeli ile yapıldığını ifade etti. Konuşmasında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na rahmet dileyen Yüksel, "Üç yıl içinde Süleymanpaşa'da hizmete giren 42 spor tesisinden birinin daha açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Mahallemizde yaşayan çocuklar ve gençler için futbol, basketbol, tenis, okçuluk gibi çok sayıda branşta kurslar açılacak ve kurslar tamamen ücretsiz olacak. Tesisimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa'ya ve mahalle sakinlerine hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.

Yüksel'in ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün kürsüye gelerek, Tekirdağ'da göreve geldiğinde gençlerin spor yapacak alan bulamadıklarını, gelinen noktada her mahallede birçok sporun yapılabildiği çok sayıda spor tesisinin açıldığını görmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Üzgün, Süleymanpaşa'nın, aynı nüfusa sahip il ve ilçelerdekinden üç kat fazla spor tesisine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaymakam Kaya'dan hayırlı olsun temennisi

Son olarak kürsüye gelen Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ise ilçede spora yapılan yatırımları takdirle takip ettiğini belirterek, tesisin konumu itibarıyla paha biçilemez bir noktada olmasına rağmen bu alanı vatandaşların kullanımına sunmanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Kaya, şehitlerin isimlerinin böyle tesislerde yaşatılmasının da önemine değinerek, tesisin belediyenin öz kaynakları ile tamamlanması ile önemli ölçüde tasarruf edildiğine dikkat çekti. Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Kaya, tesisin hayırlı olması dileklerini paylaştı.

Açılış töreni kurdele kesimi ile tamamlanırken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, protokol temsilcileri ile birlikte tesisleri dolaşarak gençlerle futbol ve basketbol oynadı.

Çocuklar gün boyu eğlendi

Açılış dolayısıyla; Atatürk Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri'nde çocuklar için gün boyunca oyun grupları, okçuluk, macera parkurları, eğitici etkinlik ve atölyeler ile sosis balon, yüz boyama ve pamuk şekeri ikramı gerçekleştirilirken yetişkinler için de çay-kahve ikram edildi. - TEKİRDAĞ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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