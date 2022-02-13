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Fransa'da film yapımcısı köpeğiyle yamaç paraşütü yaptı - Son Dakika

Fransa'da film yapımcısı köpeğiyle yamaç paraşütü yaptı

13.02.2022 00:57
Fransa'da film yapımcısı köpeğiyle yamaç paraşütü yaptı

Fransa'da film yapımcısı Shams köpeğine 1 buçuk aylık uçuş eğitim verdikten sonra birlikte yamaç paraşütü yaptı.

Fransa'da film yapımcısı Shams köpeğine 1 buçuk aylık uçuş eğitim verdikten sonra birlikte yamaç paraşütü yaptı.

Fransa'da film yapımcısı Shams 3 yaşındaki Samoyed cinsi köpeği Ouka'ya 1 buçuk aylık uçuş eğitimi verdikten sonra birlikte yamaç paraşütü yapmaya başladı. En az 10 kere uçtuklarını kaydeden Shams, Eylül 2021'de ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini ve köpeği Ouka'nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını açıkladı. Eğitim süreci ile ilgili açıklama yapan Shams, "Fark ettiğim ilk şey, Ouka'nın yükseklikten korkmamasıydı. Örneğin yürüyüşe çıktığında uçurumun kenarında çok iyi duruyordu. Ona korkutucu olmadığını öğretmek için kendi planörümle oynatmaya başladım ve o da çok rahattı. Daha sonra, uçmak için özel bir koşum takımı takmasının uygun olup olmadığını kontrol ettik. Ona bacaklarımın arasına girmeyi öğrettim. Sonra birlikte koşarak havalanmaya başladık" dedi.

Uçuş görüntülerine büyük ilgi

Sosyal medyada uçuş görüntülerini paylaşan Shams, birçok pozitif geri dönüş aldığını belirterek, "İlk yaptığımız video sanırım 150 milyon izlenmeye ulaştı. Dünyada çoğu insan için bu tamamen şaşırtıcı. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmediler" ifadelerini kullandı. Ouka'yı sahiplenmeden önce depresif bir dönem yaşadığını da kaydeden Shams, Ouka ile hayatının değiştiğini ve Ouka'nında daha önce 2 kere terk edildiğini söyledi. - PARİS

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Fransa, Eylül, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fransa'da film yapımcısı köpeğiyle yamaç paraşütü yaptı - Son Dakika


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