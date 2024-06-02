Gazilik gururuna 20 yıl sonra kavuşan Gazi Tamer Yüceli, şehitleri mezarı başında anarken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Gazilik gururuna 20 yıl sonra kavuşan Gazi Tamer Yüceli, şehitleri mezarı başında anarken duygusal anlar yaşadı

Gazilik gururuna 20 yıl sonra kavuşan Gazi Tamer Yüceli, şehitleri mezarı başında anarken duygusal anlar yaşadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken sakatlanarak malulen emekli olan ve gazi unvanını alan Tamer Yüceli, Kozan Şehitliğini ziyaret ederek şehit olan silah arkadaşlarının mezarı başında dua etti. Yüceli, duygusal anlar yaşadığını belirterek, şehitlerin emanetine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

02.06.2024 11:39
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Gazilik gururuna 20 yıl sonra kavuşan Gazi Tamer Yüceli, şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında anarken duygu dolu anlar yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı esnada tatbikatta sakatlanarak malulen emekli olan ve personelinin şikayeti ile gazi olduğu ortaya çıkan Tamer Yüceli, gazilik unvanını almasının ardından Kozan Şehitliğini ziyaret etti. Gazi Yüceli, şehit olan silah arkadaşlarının mezarı başında dua etti. Duygu dolu anlar yaşayan Yüceli, "Gazi olduktan sonra beraber görev yaptığım arkadaşlarımın mezarını ziyarete geldim. Duygu dolu anlar yaşıyorum. Onlar şehit oldu genç yaşta toprağa girdiler, bu dünyanın çilesini bana bıraktılar. NATO tatbikatında sakatlanarak gazi oldum. Buradaki arkadaşlarım da doğuda görev yaparken şehit oldu. Ben malulen emekli oldum. Bir işçinin şikayet etmesi ile her şey ortaya çıktı ve gazilik unvanım geldi. Bugün Kozan'ın kurtuluşu ve ben de şehit meslektaşlarımızı ziyarete geldim. Burada şehit olan meslektaşlarımla birlikte çalışmadığım arkadaşım olmasa da TSK tatbikat ve eğitimlerde bir araya gelmiş aynı ekmeği bölünmüşlüğümüz vardır. Onlar genç yaşta vatan için canlarını verdi. Benim için de zor bir süreç. Ben sakatlanıp mesleğimi bırakmak zorunda kaldığım için çocuklarıma asker olduğumu bile söylememiştim. Şimdi gazilik gururu ile bunu öğrendiler. Gururluyum hüzünlüyüm. Şehitlerimizin emanetine ve bu vatana sahip çıkmamız lazım. Bizim gidecek başka yerimiz yok" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yüceli, Kozan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazilik gururuna 20 yıl sonra kavuşan Gazi Tamer Yüceli, şehitleri mezarı başında anarken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika


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