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Gaziantep'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te aniden bastıran ve etkili olan yağmura vatandaşlar ve araç sürücüleri hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle ıslanmak istemeyen vatandaşlar sığınacak yer ararken, yollarda ise trafik yoğunluğu yaşandı. ı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezinde öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Aniden bastıran ve etkili olan yağmura vatandaşlar ve araç sürücüleri hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle ıslanmak istemeyen vatandaşlar sığınacak yer ararken, yollarda ise trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.