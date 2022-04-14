Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
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Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu

14.04.2022 17:19
Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Ramazan Berekettir' sloganıyla Gönül Sofrası Etkinlikleri çerçevesinde yetimler için iftar programı düzenledi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Ramazan Berekettir' sloganıyla Gönül Sofrası Etkinlikleri çerçevesinde yetimler için iftar programı düzenledi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Ramazan Berekettir' sloganıyla Gönül Sofrası Etkinlikleri çerçevesinde yetimler için iftar programı düzenledi. Çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına düzenlenen programa 500 aile davet edildi. Yetim, öksüz ve engelli çocukları mutlu etmek için harekete geçen Yedi Başak ve gönüllüleri, çocuklarla doyasıya bir akşam geçirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Yedi Başak, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan Yetim İftar Programı'nda yaklaşık üç saat süren bir mutluluğa imza attı.

Çocukları mutlu etmek ve onlarla eğlenceli vakitler geçirmek için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Yetim, öksüz ve engelli çocuklarla keyifli zaman geçirelim istedik. Onlara eğlenceli bir an yaşatalım diye çocukları ve ailelerini servislerle evlerinden alarak etkinliğin yapıldığı mekana getirdik. Yemek programının ardından çocuklara eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdik. Oyunlar oynayıp çikolata, balon gibi küçük süprizlerle yüzlerindeki tebessümlere ortak olduk. Program bitiminde de çocuklar ve aileleri servislerle evlerine teslim edildi. Çocuklar doyasıya eğlendiler ve çok mutlu oldular. Bağış yapan ve destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu
Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu
Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu
Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu
Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu
Gaziantep'te yetimler gönül sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
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İftar Programı, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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