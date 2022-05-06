Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi - Son Dakika
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Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi

06.05.2022 17:37
Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi

Ramazan ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında 1 ay boyunca toplam 210 bin kişilik iftar yemeği ikramında bulunuldu.

Ramazan ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında 1 ay boyunca toplam 210 bin kişilik iftar yemeği ikramında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Paylaştıkça artan bereket' sloganıyla Ramazan ayında hem Gazi şehirliler ile iftar sofrasında buluştu hem de vatandaşlara erzak ve gıda desteğinde bulundu. GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar çadırında 1 ay boyunca toplamda 210 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi. Ayrıca, içerisinde 13 çeşit ürünün bulunduğu 20 kilogramlık 140 bin gıda paketi de kapı kapı dolaşılarak sahiplerine ulaştırıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde belirlenen her mahallede sıcak yemek dağıtımları yapıldı. Muhtarlarla ortak çalışılarak mahallede bulunan ihtiyaç sahipleri tespit edilirken, öncelik yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahipleri olarak belirlendi. Bu doğrultuda toplamda 80 bin kişinin iftar yemeği ihtiyacı karşılanmış oldu.

Ramazana özel program

Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nca Ramazan'ın maneviyatını yaşatmak için "Bir Başka Ramazan Programı" ile 30 gün boyunca Gazi şehirlilerin evlerine konuk olundu. Ramazan Sokağı'nda ise Ramazan gelenekleri yaşatılarak genç ve çocuklara aileleri ile eski ramazanlara benzer deneyimleme fırsatları sunuldu. Gaziantep Kalesi altında oluşturulan sahnede Bekir Develi'nin sunumuyla gerçekleşen programın konukları ise Burhan İşleyen, İkbal Gürpınar, Saadettin Acar ve İsmail Kılıçaraslan, Hayati İnanç, Erem Şentürk, Sena Yamanoğlu, Nurullah Genç, Savaş, Barkçin, Ozan Bodur, Ömer Karaoğlu, Şoray Uzun, Saliha Erdim, Mehmet Dinç, Merve Gülcemal, Mehmet Görmez, Tarık Tufan, Sıtkı Aslanhan, Sedat Anar, Mustafa Akgül, Resul Aydemir, Ersin Çelik ve Adem Metan, Yasin Pişgin, Sertaç Güngör, Ahmet Bulut, Fatih Koca, Ender Doğan, Muzaffer Ceylan, Gökhan Müftüoğlu, Ömer Öztürk, Hatice Kübra Tongar ve Yusuf Kaplan oldu.

Program Medeniyetler Şehri Youtube kanalından canlı yayın olarak sevenleriyle buluştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi
Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi
Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi
Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi
Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi
Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi

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Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor. Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeği, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi - Son Dakika


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