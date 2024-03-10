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Gaziantepli kadınlara özel konser

GAZİANTEP - Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından kadınlar gününe özel Filarmoni Orkestrası etkinliği düzenlendi.

Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından kadınlar gününe özel Filarmoni Orkestrası etkinliği düzenlendi. Kısa süre önce yapılan seçimin ardından göreve gelen Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Büyükuncu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Orkestra müzisyenlerinin tamamının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Büyükuncu, kadınlar gününe özel böyle bir etkinlik yapmak istediklerini ve ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Büyükuncu, "Çok yakın bir dönemde seçimimizi tamamladık ve şehrin sadece imar yapı aynı zamanda inşaat alanında değil sosyal ve kültürel anlamda mimarlığını da üstlendik. Misyonumuzla örtüşen Olten Filarmoni Orkestrasını dünya kadınlar günü etkinliğimiz kapsamında Gaziantep'te misafir etmek için bulunmaktayız. Bugüne özel tamamı kadın müzisyenlerden oluşan topluluğu şehrimizle buluşturduk mutluyuz. Gaziantep'te her zaman kültür sanat hayatına ilgi yoğun olur. Bugünde salonumuz dolu gayet mutluyuz. En kısa zamanda 2.'sini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de katıldı.