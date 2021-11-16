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Geçici Hayvan Bakım evinde denetim - Son Dakika

Geçici Hayvan Bakım evinde denetim

16.11.2021 15:17
Geçici Hayvan Bakım evinde denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetimlerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetimlerde bulundu.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki hayvanların durumları ile ilgili denetim yapılırken, Belediye veterineri tarafından Geçici Hayvan Bakim evinde kalan hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar, hakkında Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü heyetine bilgi verdiği bildirildi. - KİLİS

Geçici Hayvan Bakım evinde denetim
Geçici Hayvan Bakım evinde denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kilis Belediyesi, Milli Parklar, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geçici Hayvan Bakım evinde denetim - Son Dakika


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