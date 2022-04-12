Gemlik'te 150 işçi sendikadan istifa etti - Son Dakika
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Gemlik'te 150 işçi sendikadan istifa etti

12.04.2022 23:52
Gemlik'te 150 işçi sendikadan istifa etti

Gemlik'te bulunan Gemport Limanı'nda yetkili olan sendikanın yönetiminden memnun olmayan ve bu nedenle 4 arkadaşının işten çıkarıldığını öne süren 150 işçi sendikadan istifa etti.

Gemlik'te bulunan Gemport Limanı'nda yetkili olan sendikanın yönetiminden memnun olmayan ve bu nedenle 4 arkadaşının işten çıkarıldığını öne süren 150 işçi sendikadan istifa etti.

Gemlik'te bulunan Gemport Limanı'nda yetkili olan Liman-İş Sendikası yönetimi tarafından dört işçinin işten çıkartıldığı iddia edildi. Bunun üzerine arkadaşlarının işten çıkarmalarına ve yıllardır devam eden sendika temsilcisini beğenmeyen 150 işçi, Liman-İş sendikasından istifa etti. İşçiler, farklı sendikanın yetkilendirilmesinin ve işten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istiyorlar. Sendikadan dolayı çıkarılan işçiler de konuyu yargıya taşıdı. - BURSA

YORUMLAR
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İstifa, Liman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemlik'te 150 işçi sendikadan istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'te 150 işçi sendikadan istifa etti - Son Dakika
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