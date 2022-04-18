Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bayburt'ta doğalgaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden Erzurum'un Aşkale ilçesi Çiftlik Köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor aile hekimi Ahmet Can (32), ebediyete uğurlandı.

Bayburt'ta Şingah Mahallesinde tek başına yaşadığı evde doğalgaz sızıntısı sonucu evinde baygın halde bulunan, genç Dr Ahmet Can kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrası ambulans uçakla Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, Ankara'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Dr. Ahmet Can'ın cenazesi Aşkale'nin Çiftlik Köyünde bugün öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Dr. Ahmet Can'ın ailesi, iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM