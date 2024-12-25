Genç Doktor Yunus Mutlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Genç Doktor Yunus Mutlu Hayatını Kaybetti

Genç Doktor Yunus Mutlu Hayatını Kaybetti

26 yaşındaki Yunus Mutlu, kolon kanseri tedavisi sürecinde yaşamını yitirdi. Cenazesi defnedildi.

25.12.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun bakım servisi doktorlarından Yunus Mutlu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Genç doktor gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi doktorlarından Yunus Mutlu yaşamını yitirdi.

Görev yaptığı Yoğun bakım ünitesinden kendi cansız bedeni çıkan genç doktorun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Doktor Yunus Mutlu'nun cenazesi Şükrüpaşa Tufanç Kardeşler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oltu Başbağlar Mahallesinde toprağa verildi.

26 yaşındaki doktorun mesai arkadaşları ve okul sıralarından arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Yunus Mutlu sevenlerini yasa boğdu.

Genç doktorun babası İbranim Mutlu. Amcası olan İŞ-KUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Doktor Yunus Mutlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
20:29 TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
20:15 Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti’den istifa etti Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti
20:00 İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
19:50 Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 15:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Doktor Yunus Mutlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.