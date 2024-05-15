Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası'nda Malatya'da özel bireylere keyifli anlar yaşattı - Son Dakika
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Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası'nda Malatya'da özel bireylere keyifli anlar yaşattı

Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası\'nda Malatya\'da özel bireylere keyifli anlar yaşattı

Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası dolayısıyla Malatya'da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirdiği etkinlik ile özel bireylere keyifli anlar yaşattı. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Engelliler Haftası' programı kapsamında İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev ve yönetimi, özel bireylerle birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

15.05.2024 13:29
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Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası dolayısıyla Malatya'da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirdiği etkinlik ile özel bireylere keyifli anlar yaşattı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Engelliler Haftası' programı kapsamında İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev ve yönetimi, özel bireylerle birlikte eğlenceli saatler geçirdi. Okulun konferans salonunda Genç MAGİNDER tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çeşitli animasyon gösterileri ile keyifli anlar yaşadı.

Program ile ilgili konuşan Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev, Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında dernek olarak bu tür bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız buradaki özel bireyleri mutlu etmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek" dedi.

Sadece belirli bir hafta değil de her zaman özel bireylerin yanında olacaklarını ifade eden Özhüsrev, "MAGİNDER ailesi olarak tüm yönetimimize teşekkür ediyoruz bugün bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmadıkları için. Güzel bir etkinlik oldu, özel bireylerimizle güzelce vakit geçirdik, eğlendik hep beraber. Biz dernek olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile hayatın her alanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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