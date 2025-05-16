Genç ve Deneyimli Çiftler Buluştu - Son Dakika
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Genç ve Deneyimli Çiftler Buluştu

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Osmaniye'de genç çiftler ile uzun yıllı evli çiftler tecrübe paylaşımları için buluştu.

16.05.2025 09:57
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"Kökler ve Filizler Buluşuyor" projesiyle genç çiftler ile uzun yıllar evli olan çiftler buluştu

OSMANİYE - Osmaniye'de "Kökler ve Filizler Buluşuyor" projesi kapsamında Aile ve Gençlik Fonu dahilinde desteklenen evliliğe ilk adımlarını atan genç çiftler ile uzun yıllardır evli olan çiftleri buluşturarak çiftler arasında tecrübe paylaşımları ve aile sohbetleri gerçekleştiriliyor.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Gençlik Fonu dahilinde desteklenen evliliğe ilk adımlarını atan genç çiftler ile uzun yıllardır evli olan çiftleri buluşturarak çiftler arasında tecrübe paylaşımları ve aile sohbetleri gerçekleştirmeyi amaçlayan "Kökler ve Filizler Buluşuyor" projesi kapsamında 46 yıllık evli Züleyha- Mustafa Aslan çifti ve Aile ve Gençlik Fonundan faydalanan Nazım Can-Esra Elmas ile bir araya geldi.

Ailenin toplumun temeli olduğunu ifade eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Büyüklerimizin tecrübeleri çok kıymetli. Yeni neslin gelecekte daha mutlu olması için kökleriyle buluşması, kökleriyle sağlam bir bağ kurmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Aile toplumumuzun temeli, bu kutlu yuvanın sağlam kurulması milletimiz için, gelecek için çok önemli. Yeni yuva kuran gençlerimizi kutluyorum, büyüklerinden aldıkları tecrübeleri kendi hayatlarında yaşayacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

-"Büyüklerimiz en az 4 olsun derdi"

Tecrübelerimizi aktardık inşallah hem sevinçlerini hem kederlerini paylaşarak iyi, huzurlu bir aile ortamı içinde devam edeceklerine inanıyoruz diyen Mustafa Aslan,"Aile buluşması, kökleriyle buluşma olayı yavru gençlerimiz için de bu yeni evlilik yapan bu gençlerin için kendilerine hayırlar, mutluluklar dileriz. Ömür boyu saadetler niyaz ederiz. İnşallah birbirlerini severek, birbirlerine tahammül ederek şefkatlerini, merhametlerini birbirlerine göstererek hem sevinçlerini hem gam ve kederlerini paylaşarak iyi, huzurlu bir aile ortamı içinde devam edeceklerine inanıyoruz. Kendilerine hayırlı evlatlar, salih ve salihe evlatlar niyaz ediyoruz. Onlar hayatın gülü, çiçeği, bereketi olacak inşallah. Büyüklerimiz öyle diyordu, en azından 4 çocuğunuz olsun ki öldüğünüzde kimse kalmazsa bile tabutun 4 tarafından tutup sizi defnedecek kadar çocuklarınız olsun istiyorlardı. Bunlar güzel şeyler. Şimdi böyle biraz masalımsı gibi gelebilir ama hayatın sonunda arzuluyoruz. Şimdi biz bunları bu gençlerimize aktararak bir aktarma görevini yaptığımıza inanıyoruz." Diye konuştu.

-"İnşallah evliliğimizde tecrübelerinin bize katkısı olur"

Aile yılında bize bu güzel günü ölümsüz kılan teyzeme, amcama çok teşekkür ederim diyen Esra Elmas, "Öncelikle amcam ve teyzeme çok teşekkür ederiz. Bizi evlerinde ağırladılar güzel tecrübelerinden bahsettiler. Bunu da hayatımızda inşallah evliliğimizde tecrübelerini duyduk, dinledik. Bize de katkısı olur inşallah birbirimize fedakarlık yapmamız gerektiğini söylediler. Saygıdan, sevgiden bahsettiler, güvenden bahsettiler. Teşekkür ederiz onlara. Aile yılında bize bu güzel günü ölümsüz kılan teyzeme, amcama çok teşekkür ederim." Dedi.

- "Evlilik kredisinden yararlandık bu çoğu ihtiyacımızı karşıladı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda aile yılı kapsamında çok güzel projeleri bulunduğunu söyleyen Nazım Can Elmas, "Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum, İl Müdürümüz Tolga Nacar Bey'e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdik, çok güzel öğütler, çok güzel bilgiler aldık teşekkür ediyoruz. Evlilik kredisinden yararlandık aile yılında evlenen bir çiftiz. 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteğinden yararlandık 2 yıl geri ödemesiz tabii ki bu çoğu ihtiyacımızı karşıladı. Bunun dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda aile yılı kapsamında çok güzel projeleri bulunuyor. Yeni doğum yardımı kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için bin 500 TL tutan ödeme aylık olarak çocuğumuz 5 yaşını tamamlayana kadar ve üçüncü çocuk için de 5 bin TL tutan ödeme aylık olarak 5 yaşını tamamlayana kadar sağlanabilecek. Bunları duyduk, çok sevindik. Emeği geçen herkesten teşekkür ediyoruz." Dedi.

Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Finans, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç ve Deneyimli Çiftler Buluştu - Son Dakika

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