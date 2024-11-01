Germencik Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

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Germencik Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda yaşayan patili dostların beslenme ihtiyacını karşılamak için mama paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi, soğuyan havalarla birlikte sokak hayvanlarının aç kalmaması için adım atarak mama paketleri dağıtımına başladı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan patili dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan belediye 'hadi besleyelim' sloganı ile hazırlanan mamaları ilçedeki iş yeri sahiplerine teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle minik dostlarımız aç kalmayacak, mamalarına kolaylıkla ulaşacaklar" ifadelerine yer verildi. - AYDIN