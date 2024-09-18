Germencik\'te Diyet ve Pilates Kursları Başladı

Yerel

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Germencik ve Ortaklar Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde Diyet ve Beslenme Danışmanlığı ile Pilates Kursu başvurularının başladığını duyurdu.

Germencik Belediyesi, halkın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesindeki Diyet ve Beslenme Danışmanlığı ile Pilates kursu kapsamında, uzman diyetisyenler tarafından bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılacak ve pilates eğitmenleri eşliğinde fiziksel kondisyonun artırılması hedeflenecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Germencik ve Ortaklar Kültür Merkezlerine giderek gerekli bilgileri alabilecek ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürmek isteyen herkesi davet eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Sağlıklı yaşamı desteklemek ve vatandaşlarımızın sporla daha aktif bir hayata adım atmaları için kurslarımızı başlattık. Vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN