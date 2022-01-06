Gevaş'ta doğalgaz sevinci - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde yıllardır beklenen doğalgazın kullanımına başlandı.

2007 yılından bugüne doğalgaz rahatlığını yaşayan Van'ın, Gevaş ilçesi de doğalgaza kavuştu. İlçede ilk abone olan Bahçelievler Mahallesi sakini Süleyman Tanrıtanır'ın evine ilk gaz akışı sağlandı. İlk gaz akışını sağlamak için Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AKSA Doğalgaz İşletme Müdürü Müsayip Akyüz, Harita ve Proje Şefi Ahmet Karakuş, Müşteri Hizmetleri Şefi Burcu Özvan, Süleyman Tanrıtanır'ın evine giderek gaz vanasını açtı.

Burada bir açıklamada bulunan Aksa Van Doğalgaz İşletme Müdürü Müsayip Akyüz, 2022 yılında yapılması planlanan dağıtım istasyonu ve şebeke hatlarının, halkın bir an önce doğalgazın konforunu yaşaması için erkene alındığını ifade ederek, 2021 yılı ekim ayında altyapı yatırımlarının Aksa Van Doğalgaz tarafından başlatıldığını söyledi. Bu yatırımlar kapsamında Gevaş ilçesinde iki ay önce başlatılan çalışmaların tamamlandığını dile getiren Akyüz, "27 Aralık 2021 tarihinde Gevaş'ın Bahçelievler Mahallesine ilk gaz akışı sağlandı. Aksa Van Doğalgaz, zorlu hava koşulları ve pandemi kısıtlamalarına rağmen Van Valiliği ve Gevaş Belediyesi'nin de desteği ile ilçemizde 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğalgaz dağıtım istasyonu ile birlikte doğalgaz şebeke hatları ve servis kutusu montaj işlemlerini tamamlamıştır. Apartmanlarına servis kutusu montajı yapılmış mahalle sakinleri hemen başvuruda bulunarak doğal gaz abonelik işlemlerini kolayca yaptırılabiliyor" dedi.

Servis kutusu monte edilmeyen binaların doğalgaz kullanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Akyüz, "Binanın doğalgaz servis kutusu montajı yapılmadan önce kesinlikle doğalgaz iç tesisatı yapımına başlanmaması önem taşıyor. Aksa Van Doğalgaz, bu yıl doğalgaz bağlantısı yapılamayan diğer binalar için gelecek yıllara yönelik olarak uygulama projesi hazırlanabilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Aksa Doğalgaz hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan Akyüz, "Faaliyet alanında yer alan 27 il, 212 ilçe ve beldede yaklaşık 16,5 milyon kişi, 5,5 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz; Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtımcısı konumunda bulunmaktadır. "Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor" sloganıyla yatırımlarını Türkiye'nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgeleri ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir" diye konuştu.

Vanayı açarak eve ilk gaz akışını sağlayan Belediye Başkanı Murat Sezer ise yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın en büyük talebi doğalgaz idi. Biz de seçimde bunun sözünü verdik. Çok az insan doğalgazın geleceğine inanmıştı. Fakat biz bütün gücümüzü kullanarak doğalgazı ilçemize getirdik. İnşallah memleketimiz için hayırlara vesile olur" dedi. - VAN