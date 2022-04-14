Gıda İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Gıda İnovasyon Yarışmasında 29 farklı kategoride değerlendirilen yenilikçi ürünler ödüllerine kavuştu.

Türkiye'deki gıda inovasyonuna ve ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen gecede, 29 farklı kategoride ürünler yer aldı. Bu ürünler alanında uzmanlığı tescilli, bağımsız 68 jüri üyesi tarafından oylandı ve ödüller sahiplerine verildi.

Markanın kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "En yenilikçi arı ürünü kategorisinde bu ödülü aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Amacımız, kimyasal içerikli, doğal olmayan ürünler yerine doğanın bize sunduğu arı ürünlerinden ürettiğimiz yüzde 100 doğal, yerli, inovatif ve katma değerli arı ürünlerini tüketicilerimizle buluşturmak" dedi. 5 bin sözleşmeli arıcı ve 550 bin kovan ile uyguladıkları sözleşmeli model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdü de verilerek bu şekilde "Adil Ticaret" sağladıklarını söyleyen Samancı, sözleşmeli arıcılardan toplanan propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te geliştirdikleri Ar-Ge yöntemi ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürdüklerini anlattı.

Diğer ödüller de sahiplerini buldu

İki dakikada hazırlanabilen, trans yağı, koruyucu, renklendirici içermeyen, besleyici ve pratik bir ana öğün olan Yayla Çorba en yenilikçi hazır yemek kategorisinde; düşük kalorili, laktozsuz, zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip Nilky Badem Sütlü Sahlep en yenilikçi vegan/vejetaryen ürün kategorisinde ödüllere layık görüldü. - ANTALYA