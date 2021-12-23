Gıda timleri işbaşında: Yılbaşına sıkı denetim - Son Dakika

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda denetim personeli, kuru yemiş, şekerleme, pastane ve alkollü-alkolsüz ürünlerin satıldığı işletmeleri denetlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler bu çerçevede, pastane, kuruyemiş ve alkollü içeceklerin satıldığı işletmeleri mercek altına aldı.

Tekirdağ genelinde İl ve İlçe Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından yılbaşı öncesi gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde halkın sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması açısından gıda ve ürün reyonlarını tek tek denetliyor. Denetimler, gıda güvenliği esas alınarak, halkın güvenli ve mevzuata uygun şartlarda üretilmiş ve satışı yapılan gıdalara ulaşımı için kontrollerin aralıksız devam edileceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ