Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Barosu\'nu ziyaret etti

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Giresun Barosu'nu ziyaret etti.

Baro lokalinde gerçekleşen ziyarette, Baro Başkanı Av. Soner Karademir ve avukatlar tarafından karşılanan Başkan Köse yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu. Avukatlarla sohbet eden Başkan Köse, yargı camiasının ortak hedefinin hukukun üstünlüğünün sağlanması ve vatandaşlara adalet hizmetinin eşit şekilde sunulması olduğunu belirterek, yeni adli yılda kendilerine kolaylıklar diledi.

Giresun Baro Başkanı Av. Soner Karademir ise ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti. - GİRESUN