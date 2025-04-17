Giresun'da Şebin Cevizine Don Vurdu

Giresun'da zirai don Şebin cevizini de vurdu

GİRESUN - Giresun'da zirai don, fındıktan sonra tescilli Şebin cevizini de vurdu. Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, yaşanan zirai donun yüzde 90 oranında rekolte kaybına yol açacağı gibi en az 3 yıl boyunca da etkili olacağını söyledi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan Şebin cevizinde yaşanan zirai donun yüzde 90 oranında rekolte kaybına yol açmasının beklendiği belirtildi. Yıllık 700 ton üretimle ilçede pestil ve köme sektörüne de yön veren ceviz hasadında bu yıl üretici zirai don nedeniyle büyük bir rekolte kaybıyla karşı karşıya kaldı. İlçenin yüksek, orta ve en düşük rakımlı ceviz bahçelerinde incelemelerde bulunan Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, "Bu yıl ceviz hasadında üreticilerimiz büyük bir rekolte kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bu da hem fiyatlara hem de pestil ve köme üretiminde sıkıntıya neden olacaktır. İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan ceviz hem çerezlik olarak hem de pestil ve köme yapımının en önemli hammaddesidir. Ceviz ağaçlarının tam yaprak açmaya başladığı nisan ayında zirai don yaşandı. Bu nedenle geçen yıl 700 ton olan ilçemizin Şebin cevizinde yüzde 90'lar civarında bir rekolte kaybı bekleniyor. Bu zirai donun etkisi en az 3 yıl devam edecektir. Böyle bir afeti en son 2014 yılında yaşamıştık ve etkisi birkaç yıl sürmüştü. Aynı zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

Şebin cevizini diğer cevizlerden ayıran özellikler olduğunu ifade eden Arslan, "Şebin cevizi Türkiye'de hak ettiği bir marka değerine sahiptir. Şebin cevizi ince kabuklu ve hiçbir bölgedeki cevizlerde olmadığı kadar aromaya sahiptir. Alzheimer, kolestrol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği de kanıtlanmıştır" dedi.

Öte yandan, kentin bir diğer önemli tarım ürünü olan tescilli Giresun kalite fındıkta da zirai don nedeniyle zarar yaşandığı bildirildi.