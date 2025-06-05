Giresun'un Usta Berberi: Gelenek ve Ustalık - Son Dakika
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Yerel

Giresun'un Usta Berberi: Gelenek ve Ustalık

05.06.2025 19:05
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70 yaşındaki Adem Kara, berberliğin zorluklarını ve geleneğin kaybolmasını anlatıyor.

Bir ustanın makasıyla geçen 57 yıl

Giresun'un 70 yaşındaki berberi, sadece tıraş etmiyor; geleneği, emeği ve geçmişin sessiz izlerini de bugüne taşıyor

GİRESUN - Kurban Bayramı yaklaşırken şehirdeki berberlerde alışıldık bayram telaşı başladı. Her ne kadar eski yoğunluklar aransa da, geleneksel tıraş hazırlıkları yine de sürüyor. Bu hazırlığın en anlamlı adreslerinden biri ise Giresun'un yaşayan yarım asırdır usturaya yön veren 70 yaşındaki Adem Kara'nın berber dükkanı. Giresun'un 70 yaşındaki berberi, sadece tıraş etmiyor; geleneği, emeği ve geçmişin sessiz izlerini de bugüne taşıyor.

Küçük yaşta başladığı mesleğini yıllar içinde büyük bir özveriyle sürdüren Kara, berberlikteki dönüşümü ve kaybolmaya yüz tutan ustalık kültürünü anlattı.

Kara, "İlkokulu bitirince berberliğe heves ettim. 13 yaşımda çırak olarak başladım, yıllar geçtikçe kalfa, sonra usta oldum. Bir süre abimle çalıştıktan sonra kendi dükkanımı açtım. Ailecek berberlik yapan bir aileden geliyorum. Bizim için bu meslek bir gelenek, bir mirası. Ama artık ne yazık ki çırak bulamıyoruz" dedi.

Bugüne kadar onlarca çırağı ustalığa taşıyan Kara, şimdilerde bu geleneğin sekteye uğradığını anlatan Kara, "Eskiden yanıma aldığım her çırağı üç yıl içinde kalfa seviyesine getirirdim. Ama şimdi kimse bu mesleğe heves etmiyor. Gençler farklı alanlara yöneliyor. Ayrıca eskiden sadece meslek öğretirdik ama şimdi sigortasıydı, maaşıydı ekonomik olarak da mümkün olmuyor" şeklinde konuştu.

Zamanla berberliğin de değiştiğini belirten Kara, bayram yoğunluklarının da geçmişe göre azaldığını ifade ederek "Eskiden bayramdan bir hafta önce tıraş sıraları kapının önüne kadar uzardı. Şimdi ise daha çok belli bir yaş grubundaki müşterilerimiz geliyor. Gençler farklı tıraş modelleri, şekilli saç stilleri istiyor. Biz de onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bayram arifesinde sadece saç ve sakal değil, bir dönemin ustalık hikayesi de şekilleniyor Adem Kara'nın dükkanında.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Adem Kara, Giresun, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'un Usta Berberi: Gelenek ve Ustalık - Son Dakika

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